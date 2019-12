DonatoriNati della Polizia di Stato in piazza Amendola: la giornata di raccolta del sangue

Tutto pronto per la raccolta sangue che si terrà sabato 21 dicembre, in piazza Amendola: l'Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato che conta oltre 12.000 iscritti, ha organizzato l'iniziatica, attraverso la neo costituita sezione di Salerno, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e con il sostegno dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, con una apposita autoemoteca del Ruggi.

L'appuntamento

Appuntamento, dunque, in piazza Amendola, sabato, dalle ore 8 alle 12.30, alla presenza di personale medico specializzato, compreso il medico della Polizia di Stato, per la valutazione dell’idoneità dei donatori volontari. Per ogni esigenza logistica e funzionale sarà posizionato anche un camper con i colori di istituto messo a disposizione dal Compartimento della Polizia Stradale di Napoli. L’evento è finalizzato a promuovere e sostenere una sempre maggiore cultura della donazione volontaria e gratuita del sangue, come gesto civico e sociale in favore di chi ne ha bisogno.

La presentazione

Nell’occasione si terrà, alle ore 11, nel Salone Azzurro della Prefettura una cerimonia di presentazione della neo costituita Sezione di Salerno dell’Associazione Donatori Volontari, alla presenza del Prefetto, Francesco Russo, del Questore, Maurizio FICARRA, del Presidente Nazionale dell’Associazione DonatoriNati, Claudio Saltari del Presidente della Sezione di Salerno DonatoriNati, Vincenzo Battipaglia, del Direttore Centrale di Sanità, Fabrizio CIPRANI. E ancora, del Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Vincenzo D'Amato e della dottoressa Marika Bruno, Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, una cerimonia di presentazione della neo costituita Sezione di Salerno dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia.