Sala Consilina, l'appello del Comune per la differenziata: "Se sbagliamo, Tari più alta"

Una differenziazione dei rifiuti efficace per aiutare concretamente l'ambiente e non far aumentare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti, che si traducono in maggiori esborsi in termini di TA.RI. A questo mirano le società che gestiscono il ciclo dei rifiuti per conto del Comune di Sala Consilina. Le stesse società, dalla raccolta domiciliare al conferimento presso gli impianti autorizzati, segnalano che nel sacco del multimateriale, sempre più spesso vengono messi rifiuti sbagliati, dall'organico addirittura al vetro. Per via della scorretta differenziazione dei rifiuti, dunque, spetta l'addebito al produttore del rifiuto, ovvero al Comune di Sala Consilina, di penali che si traducono in maggiori costi e aumento della TA.RI. per gli utenti.

L'appello

Accorato, quindi, l'appello alla cittadinanza per una corretta differenziazione dei rifiuti per evitare danni all'ambiente, aumento dei costi e della tassa e per non incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il memo per il multimateriale