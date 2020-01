Raccolta differenziata a Pellezzano, blitz notturno contro i trasgressori

Continua la “caccia” ai cittadini di Pellezzano che non rispettano le regole della raccolta differenziata. Nella serata di ieri l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra, ha disposto un turno speciale di controllo coordinato dalla Polizia Municipale con il supporto di quattro nuove unità delle Guardie Ambientali Territoriali.

I controlli

Gli ispettori ambientali, con due auto, dalle 20 alle 22, hanno pattugliato l'intero territorio comunale per controllore il corretto conferimento dei sacchetti dell'immondizia negli appositi contenitori e nel rispetto del calendario della raccolta differenziata. “Ritenendo fondamentale il rispetto per l'ambiente e per il territorio - ha sottolineato il primo cittadino - abbiamo deciso, di comune accordo con la Polizia Municipale, di predisporre un servizio di controllo notturno aggiuntivo per verificare il rispetto delle norme di conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Un ringraziamento particolare va espresso agli agenti della polizia municipale e alle nuove guardie ambientale grazie a un eccellente servizio, che ci permetterà di stanare eventuali trasgressori e tutelare al meglio il nostro territorio e i nostri concittadini". Alle operazioni ha partecipato anche il comandante della Polizia Municipale Carmine Somma. Il servizio verrà effettuato anche nei prossimi giorni.