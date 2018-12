"Babbo Natale ha il cuore Granata": raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti del Ruggi

"Babbo Natale ha il cuore Granata": questo l'emblematico titolo scelto per la raccolta di giocattoli che si terrà allo stadio Arechi, per i bambini ricoverati in ospedale, organizzata dall'associazione "Ama Salerno". I piccoli degenti dei reparti di pediatria dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, durante le festività natalizie, dunque, riceveranno dei doni direttamente dai calciatori della Salernitana.

L'appuntamento

La raccolta di giocattoli, libera e gratuita, avrà luogo lunedì 10 dicembre prossimo, prima dell'incontro di calcio della Salernitana con il Brescia, dalle ore 19,30 alle ore 21,00, presso un apposito stand che sarà allestito sull'area pedonale antistante la Tribuna dello Stadio Arechi dagli Associati di "Ama Salerno", ovviamente autorizzati dal Comune di Salerno.

Il supporto

La Società Granata, non soltanto si è resa disponibile alla consegna in ospedale dei doni raccolti da "Ama Salerno", con una propria delegazione, ma ha già annunciato di voler contribuire a riempire il sacco di Babbo Natale dei piccoli pazienti, anche con giocattoli acquistati direttamente dai calciatori.

L'appello

L'Associazione "Ama Salerno" confida nella sensibilità di quanti vorranno aderire all'iniziativa, portando un proprio piccolo dono presso lo stand antistante l'ingresso Tribuna dello Stadio Arechi lunedì prossimo, dalle ore 19,30 e fino all'inizio della partita con il Brescia. "Babbo Natale ha il Cuore Granata" è solo una delle tante iniziative che l'Associazione "Ama Salerno" organizza per provare a strappare un sorriso a chi è meno fortunato di noi, e in questa circostanza parliamo di bambini costretti a trascorrere le tanto sognate festività natalizie nel lettino di un ospedale.