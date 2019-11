Al via la raccolta degli oli esausti a Nocera Superiore: il calendario

Parte la raccolta degli oli esausti a Nocera Superiore. Il nuovo servizio per i cittadini entra ufficialmente in vigore da giovedì 28 novembre con l’installazione di postazioni mobili di raccolta in diversi punti della città e in diversi giorni della settimana.

Ecco il calendario del ritiro:

- primo e terzo lunedì del mese: postazioni dislocate in via Russo (area antistante scuola Marco Polo) dalle 7:45 alle 9:00; in via Mazzini (area parcheggio) dalle 9:15 alle 11:15; in via Risorgimento (area antistante villetta Qui Quo Qua) dalle 11:30 alle 13:30

- secondo e quarto giovedì del mese: postazioni dislocate in via Petrosino (area mercatale) dalle 7:45 alle 11:15; in piazza Materdomini dalle 11:30 alle 13:00

Sempre a partire da giovedì, primo giorno di attivazione del nuovo servizio, inizierà la distribuzione gratuita delle taniche a tutti i cittadini da utilizzare per la raccolta dell’olio esausto di origine vegetale.

Parla il sindaco Giovanni Maria Cuofano