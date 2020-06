Raccolta rifiuti, il Comune di Nocera Inferiore diffida anche l'ospedale

Tra i diffidati per l’errato conferimento dei rifiuti dal Comune di Nocera Inferiore c’è anche l’ospedale “Umberto I”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La segnalazione

Nel corso di alcuni controlli, infatti, i dipendenti della società municipalizzata “Nocera Multiservizi” hanno rinvenuto cumuli di rifiuti contenenti cateteri, sacche per le urine, deflussori per infusione endovena, ma anche medicinali scaduti, materassi e computer. Immediata, dunque, la segnalazione agli uffici del Settore Ambiente che ha provveduto ad informare la direzione sanitaria del nosocomio. Nel mirino del Municipio anche attività commerciali e semplici cittadini che non rispettano le regole della raccolta dei rifiuti.