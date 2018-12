Panico sul raccordo Sa-Av, assalto ad un portavalori: scontro a fuoco con la Polizia

Panico, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, all’altezza dello svincolo di Serino, dove gli automobilisti hanno assistito ad una scena degna di un film d’azione.

La dinamica

Un commando armato è entrato in azione assaltando un portavalori. Successivamente, c'è stato uno scontro a fuoco tra i banditi e la Polizia. Secondo una prima ricostruzione i criminali hanno bloccato un camion che trasportava carburanti, intimando all’autista di posizionarlo di traverso sulla carreggiata. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della Polstrada. Gli agenti hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi fuggiti contromano a bordo di un' auto rubata ad una donna bloccata nell'ingorgo che si era venuto a creare. Il traffico lungo l’arteria è andato letteralmente in tilt in entrambi i sensi di marcia per diversi minuti. Ora la situazione sta tornando alla normalità.

Le indagini

Un elicottero della Polizia di Stato è in volo per individuare dall'alto la posizione dei malviventi. Sul luogo della sparatoria è giunto anche il Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo. Bloccate entrambe le carreggiate, sia in direzione Salerno che Avellino.