Raccordo Salerno-Avellino: via libera al progetto della terza corsia

Il Cipe ha dato il via libera al progetto preliminare per il conferimento di caratteristiche autostradali (sarà realizzata la terza corsia) al raccordo Salerno-Avellino compreso l’adeguamento delle statali 7 e 7bis, fino allo svincolo di Avellino Est dell’A16, relativamente al primo stralcio da Mercato San Severino allo svincolo di Fratte.

I dettagli

Il tratto interessato dall’intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 9,4 km e una sezione stradale di categoria A “autostrade ambito extraurbano”. La spesa complessiva è pari a 232,3 milioni di euro e la copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Contratto di programma Anas 2016-2020 su Fondo Unico e sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 della Regione Campania.

I commenti

A darne notizia il coordinatore territoriale Anas per la Calabria Giuseppe Ferrara: “Il raccordo Salerno-Avellino rappresenta la porta dell'A2 “Autostrada del Mediterraneo” su cui Anas punta con crescente forza e impegno. Questa approvazione é il primo passo che condurrá successivamente all'appalto di interventi molto importanti per garantire la sicurezza e la funzionalità di un tratto fondamentale sul territorio per traffico e valenza strategica”. Soddisfatto il deputato uscente del Pd Tino Iannuzzi: “Decisivo e fondamentale passo in avanti verso la progettazione finale e l’appalto di un’opera per il quale mi batto da anni in stretta e positiva collaborazione con il consigliere regionale Luca Cascone”.