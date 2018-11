Due mucche e un cane morti sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove due mucche sono state travolte da qualche automobile/camion, molto probabilmente durante la notte. Accanto alle loro carcasse, posizionate nei pressi della cunetta, in direzione Fisciano, anche un cane, anche lui privo di vita. Sul posto sono giunti i tecnici dell’Anas e i veterinari dell’Asl per rimuovere gli animali morti, la cui presenza ha provocato incredulità a molti automobilisti di passaggio.