Autotreno perde il controllo sul raccordo Sa-Av: traffico fermo per oltre un'ora

Caos sul raccordo Salerno Avellino. All'altezza di Baronissi, infatti, un autotreno, slittando per l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è finito di traverso, bloccando completamente la carreggiata in direzione sud.

I disagi

Oltre ai disagi causati agli automobilisti bloccati per oltre un'ora nel traffico, la situazione ha obbligato un'ambulanza, seguita anche da altre vetture, a procedere in controsenso sulla corsia d'emergenza del raccordo per uscire dal groviglio di auto. Accertamenti in corso.