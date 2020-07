Raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt e disagi per gli automobilisti

Code e disagi in direzione sud lungo il raccordo Salerno-Avellino: come riporta Zerottonove, il traffico è rimasto paralizzato dalle prime ore del mattino, a partire da Baronissi fino alla galleria di Cologna in direzione Salerno.

Il caos

Non si sa se a causare il traffico, sia stato un incidente o blocco di un tir all’interno della galleria. Sul posto, l’Anas e la Polizia Stradale per consentire il ritorno alla normale circolazione veicolare nel più breve tempo possibile.