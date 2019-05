“Rachelina Ambrosini, testimone senza tempo”, appuntamento il 30 maggio a San Demetrio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Appuntamento a Salerno giovedì 30 maggio alle ore 19.30 presso il salone parrocchiale della Chiesa di San Demetrio Martire. Fede e Carità: “Rachelina Ambrosini, testimone senza tempo”.

XXVII Giornata Diocesana del Malato con “Rachelina Ambrosini, testimone luminoso di Dio”.

Domenica 2 giugno alle ore 10, la Chiesa Diocesana di Salerno si ritroverà presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Bracigliano per celebrare la Giornata Diocesana del Malato organizzata da don Vito Granozio, direttore dell’Ufficio Pastorale della Sanità. Testimonianze e Santa Messa.

Mercoledì 5 giugno a Venticano alle ore 10, presso la sede della Fondazione Rachelina Ambrosini, incontreremo tutte le Associazioni che attraverso una meravigliosa gara di solidarietà hanno risposto all’appello per raccogliere materiale scolastico, cappellini di lana, utensili per cucine, lenzuoline e asciugamani per i piccoli presenti nelle missioni in Etiopia, Madagascar, Burkina Faso, Filippine, Sierra Leone, Tanzania.

Fondazione Rachelina Ambrosini, Ente Morale di Carità.