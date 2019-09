Raduno dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia: il benvenuto del sindaco Napoli

In corso, in città, fino al 29 settembre, il XX Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Ricco, il programma di manifestazioni: la presenza in porto della nave scuola Amerigo Vespucci, il Concerto della Banda della Marina Militare, la sfilata di domenica che concluderà il Raduno con oltre diecimila partecipanti da tutta Italia.

Il benvenuto del sindaco Vincenzo Napoli

Con la Deposizione di una corona d'allora al Monumento ai Caduti ed il solenne Alzabandiera entra nel vivo il XX Raduno Nazionale dell'Associazione Marinai d'Italia. Salerno comincia ad accogliere migliaia di marinai che fino a domenica saranno ospiti graditissimi della nostra comunità. Il programma degli eventi è ricchissimo: concerti della Banda della Marina, Esposizioni Tematiche, la visita alla nave scuola Amerigo Vespucci il più bel veliero del mondo, il villaggio delle Eccellenze, la sfilata finale di domenica mattina con oltre 10mila partecipanti. Avremo dunque tante occasioni per rinnovare la nostra gratitudine alla gente di mare per il quotidiano impegno, militare e civile, a tutela del mare e delle coste, della sicurezza, della circolazione delle merci e dei passeggeri. Salerno, già orgogliosa Capitale d'Italia, saluta i Marinai d'Italia

