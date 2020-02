Raffiche di vento, alberi caduti e disagi in provincia: due feriti

Le forti raffiche di vento di queste ore stanno continuano a provocare numerosi disagi a Salerno e nei comuni della provincia.

Alberi caduti e solidarietà

La scorsa notte, ad esempio, un grosso albero è improvvisamente caduto lungo la carreggiata nei pressi dello svincolo che collega Omignano Scalo e Salento. Fortunatamente non vi erano veicoli in transito. Stessa problematica anche in località “Santa Venere” a Capaccio Paestum e nel centro di Roccadaspide. In azione la Protezione Civile a Battipaglia, dove il forte vento ha causato alcuni danni su tutto il territorio comunale. Inoltre è stata garantita l’assistenza ai clochard, per via delle basse temperature, a cui i volontari hanno fornito delle coperte e bevande calde.

L’incidente

Dopo la tragedia di Cava, un’altra si stava per consumare, sempre in mattinata, nella frazione Lancusi di Fisciano, dove alcuni calcinacci sono caduti dal tetto di un condominio, situato in Piazza Regina Margherita, colpendo due persone che sono state trasportate al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni.

I danni

Non solo alberi caduti. A Capitello (come mostra la foto) il vento ha addirittura alzato una struttura in legno ubicata sul litorale lasciando attoniti i residenti Nel comune di Sessa Cilento, invece, alcune famiglie sono rimaste senza la corrente elettrica; mentre più a sud, a Pisciotta, una barca posizionata all’interno del porto è finita a terra riportando numerosi danni. Da ieri i centralini dei vigili del fuoco sono presi d’assalto per le segnalazioni di pericolo che arrivano da ogni zona del Salernitano.