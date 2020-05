Forti raffiche di vento: chiuso il cimitero a Roccapiemonte, l'avviso del sindaco ad Angri

Forti raffiche di vento stanno interessando l'Agro Nocerino Sarnese e non solo. Tanto che in queste ore è stato chiuso il cimitero a Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano ha invitato i cittadini a tenere la massima attenzione per via di questo inatteso e pericoloso fenomeno climatico. Sul territorio è stato anche predisposto un controllo generale con la Polizia Municipale e tutti i volontari delle associazioni del Centro Operativo per l'emergenza Covid 19.

La raccomandazione ad Angri

Ad attivare la Protezione Civile, anche con la diffusione di un avviso alla cittadinanza tramite megafono, pure il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, preoccupato per le raffiche di vento sul territorio. Si raccomanda prudenza.