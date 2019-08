Valle delle Ferriere, salvata una ragazza caduta in un sentiero

Salvata una ragazza caduta in un sentiero, nella Valle delle Ferriere, in Costiera Amalfitana. Il lieto fine dopo l'intervento del soccorso alpino e speleologico della Campania.

I fatti

La ragazza 14enne, originaria di Castellammare di Stabia, è caduta accidentalmente sul sentiero basso. E' intervenuto l’elisoccorso 118 di Salerno con tecnico CNSAS a bordo, supportato da una squadra CNSAS via terra terra che ha assistito e agevolato le operazione. La ragazza è stata trasportata all’ospedale San Leonardo di Salerno per essere sottoposta agli accertamenti.

Il precedente

La mente vola inevitabilmente a quanto è accaduto pochi giorni fa in Cilento: un altro escursionista, il francese Simon Gautier, sebbene in circostanze totalmente diverse, era caduto in un dirupo, aveva chiesto aiuto ma è stato possibile recuperarlo, purtroppo morto, solo alcuni giorni dopo la sua drammatica telefonata di sos. Stavolta un epilogo a lieto fine, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.