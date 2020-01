Tentato suicidio a Salerno: donna salvata da carabinieri e medici

Tensione e ambulanze in arrivo a sirene spiegate, stamattina a Pastena. Una giovane donna avrebbe tentato di togliersi la vita. Il tentato e presunto suicidio ci è stato segnalato da una lettrice che ha assistito anche alle operazioni di soccorso, insieme a tani residenti che hanno temuto il peggio, oggi in via Trento.

I dettagli

La ragazza, 26 anni, avrebbe ingerito molti farmaci. I medici e i carabinieri hanno fatto in tempo ad intervenire. Immediato il trasporto al "Ruggi" di Salerno. La donna è stata dimessa in tarda mattinata. Si indaga.