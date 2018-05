Nocera Inferiore, strattona e ferisce una ragazzina: identificata e ricoverata

E' stata identificata dalla Polizia la donna che ha aggredito una 14enne: stamattina alle ore 8 circa, a Nocera Inferiore, una ragazzina, mentre si recava a scuola è stata avvicinata da una sconosciuta che con violenza la ha strattonata, tirandole i capelli e procurandole varie escoriazioni alle braccia.

Il fatto

I genitori, avvertiti dalla ragazzina, si sono immediatamente rivolti al personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera fornendo la descrizione della donna. Le caratteristiche somatiche fornite hanno indirizzato immediatamente gli agenti di polizia verso una persona già nota per episodi simili, avvenuti negli anni precedenti, attualmente in cura al locale C.I.M.. Appena diramata la nota di ricerca da parte della Sala Operativa, la Volante del Commissariato rintracciava la donna nelle vie del centro, confermando che si trattava proprio della "sospettata" che alcuni anni fa aveva aggredito varie persone pungendole con uno “spillone” del tipo utilizzato per raccogliere i capelli sulla nuca.

La denuncia

I poliziotti hanno pertanto fatto intervenire sul posto una autombulanza che, dopo avere preso in consegna la donna, ha provveduto al suo ricovero presso il reparto di igiene mentale dell’Ospedale di Nocera Inferiore. I genitori nel corso della mattinata hanno sporto regolare denuncia per aggressione presso il Commissariato. La ragazzina, visibilmente spaventata, ha riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in

pochi giorni.