Ragazzino precipita dal 6° piano e muore: dramma in viale Kennedy

Dramma a Salerno: un 16enne è caduto dal balcone della propria abitazione nella zona orientale ed ha perso la vita. In viale Kennedy, poco dopo le 21, il ragazzino è precipitato, per cause da accertare, dal 6° piano.

Il caso

Inutili purtroppo i tentativi di salvarlo, da parte dei sanitari del 118. Saranno gli accertamenti a far luce sul tragico accaduto. Dolore.