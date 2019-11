Va in escandescenza e distrugge un negozio: bloccato ragazzo a Battipaglia

Tensione, domenica scorsa, a Battipaglia: un giovane, per cause da accertare, è andato in escandescenza, distruggendo un negozio nel cuore della cittadina.

Il fatto

Sul posto, le forze dell’ordine ed i sanitari del 118: il ragazzo è stato bloccato e sottoposto al Trattamento sanitario obbligatorio. Accertamenti in corso. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza.