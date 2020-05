Ragazzino morto a Pastena, la lettera di una prof: "Ascoltiamo gli alunni"

A Pastena, in viale Kennedy, si è consumata l’ennesima tragedia al tempo del Covid: un quindicenne è caduto nel vuoto, precipitando dal sesto piano, ed è morto. Era uno studente: il Comune di Salerno ha espresso cordoglio, si interroga la scuola. Lo fa con intento pedagogico, con la forza e l'autorevolezza che le appartengono. La tragedia ha sconvolto tutti: non c'entra l'isituto di appartenenza del giovane piuttosto la missione e la vocazione della scuola che in questo momento particolare di isolamento forzato, di vicinanza ma comunque a distanza con gli alunni è testimone, dal suono della campanella, delle loro fragilità.

Il Liceo Genoino

Attraverso un post su facebook, la professore Erminia D'Auria, in qualità di docente, educatrice, referente del Progetto di Educazione alla Legalità, ha avvertito il dovere di porsi domande, di stringersi ai genitori del ragazzo, di riflettere a voce alta, attraverso il megafono dei social. "Quello che spaventa - scrive nella sua lettera firmata - è la fragilità di questi ragazzi che non reggono alle tensioni, alla paura, alla reclusione cui tutti siamo stati costretti. Riflettiamo, per favore, prima di censurare gli atteggiamenti dei nostri studenti in questo momento, prima di pensare a punizioni/sanzioni da comminare adesso, con gli scrutini, in nome di una “giustizia” di cui noi ci rendiamo garanti e difensori. A questi ragazzi sono state scippate le poche certezze che avevano (la scuola, gli amici) ed è stata negata la convivenza sociale che è innata nell’uomo: noi adulti, razionalmente, riusciamo a farcene una ragione, ma i ragazzi? Chiediamoci quanta “aria” è stata loro tolta. Riflettiamo".

