Scafati, commerciante morso da un ragno: ricoverato in gravi condizioni

Paura a Scafati: un commerciante, originario di Poggiomarino, è stato morso da un ragno ed ha avvertito un forte dolore al braccio, finendo poi all’ospedale di Nocera Inferiore.

Il caso

Pare che a provocargli il malore, sia stato un raro ragno, non presente prima nell’Agro Sarnese Nocerino, che gli ha iniettato un veleno pericoloso. Non è neppure escluso che l'aggravarsi delle condizioni dell'uomo siano dovute ad una reazione allergica. Accertamenti in corso.