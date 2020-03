RAI 3 alla scoperta dell’ Alga della Vita coltivata da AlghePAM di Acciaroli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Alle 13,25 del 14 marzo 2020 su RAI 3 la trasmissione Mezzogiorno Italia ha mandato in onda un servizio che, intitolato “Alga della vita”, è stata centrata sulla spirulina. La rubrica, inserita nel Tg regionale di Napoli prodotto dalla Rai partenopea diretto da Francesco Pinto, è stata curata da Enzo Ragone. Il giornalista è andato nel Cilento per parlare della spirulina e ad Acciaroli (SA) ha intervistato il dott. Edoardo Leggieri , titolare e responsabile della azienda agricola Alghe PAM in cui si produce la microalga . L’azienda è stata tra le prime in Italia ad interessarsi della spirulina, distinguendosi tra le aziende italiane del settore per sostenere una produzione utilizzando un sistema innovativo ed ecosostenibile: i fotobioreattori, La spirulina è classificato un alimento nutraceutico ed uno dei superfood più conosciuti al mondo. Un solo cucchiaino corrisponde a 1kg di frutta e verdura assortita. Ha proprietà benefiche sulla salute umana, stimola il sistema immunitario, promuove effetti neuro protettivi, riduce il colesterolo, possiede carica antitumorale, ha proprietà detossificanti, è fonte di ferro e possiede numerose altre proprietà. L’azienda nasce nella piccola frazione di Acciaroli in provincia di Salerno, lontana da fonti di inquinamento beneficiando dell’aria pulita della zona. La spirulina è un alimento che sostiene la dieta mediterranea perchè contiene proteine vegetali ad alto valore biologico, vitamine, sali minerali e antiossidanti in concentrazione molto più elevata rispetto a frutta e verdura. Contiene quindici volte più betacarotene rispetto alle carote, trenta volte più ferro rispetto agli spinaci, due volte più calcio rispetto al latte. E’ un prodotto, in definitiva, adatto a tutti: bambini, adulti ed anziani. AlghePAM ha sviluppato una serie di alimenti a base di spirulina, andando ad aggiungere la microalga ad alimenti tradizionali come la pasta, saldando in questo modo tradizione ed innovazione. La pasta prodotta è stata, infatti, sviluppata al fine di assumere la spirulina ed incrementare le proprietà nutrizionali del pasto. AghePAM è un azienda giovane, innovativa proiettata alla sostenibilità e al benessere.

