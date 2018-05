Raid al cimitero di San Marzano sul Sarno: danni e furti a circa 20 tombe

Ladri in azione presso il Cimitero di San Marzano sul Sarno: sono stati rubati vasi ed oggetti in rame. I danni hanno riguardato circa venti tombe nel camposanto. A denunciare il raid, l'amministrazione comunale. Dura la condanna ai responsabili da parte del sindaco Cosimo Annunziata: "Stiamo verificando di attingere a fondi comunali per risarcire le famiglie per i danni subiti. Eseguito un sopralluogo dei carabinieri che hanno riscontrato i danni alle tombe e il furto degli accessori. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero agito durante la notte ed eludendo la telecamera di videosorveglianza posta all'ingresso del Cimitero e scavalcando dall'area a ridosso della parte opposta".

L'annuncio

"Condanniamo questo atto criminale fatto in dispregio della sacaralità del luogo e del rispetto che si devono ai nostri defunti- incalza l'assessore con delega al Cimitero Raffaele Belvedere - È un atto ignobile, stiamo avvisando in queste ore le famiglie che hanno subito i danni delle tombe dei loro cari ed attendiamo gli esiti delle indagini confidando nell'operatività e competenza dei Carabinieri". Il sindaco, infine, conclude: "Stiamo verificando di attingere a fondi comunali per risarcire le famiglie per i danni subiti. Confidiamo nelle indagini delle forze dell'ordine. Stiamo lavorando per aumentare la videosorveglianza sul territorio mediante la richiesta di un finanziamento seguendo il protocollo sottoscritto con la Prefettura di Salerno".