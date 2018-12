Provveditorato di Salerno, rompono i vetri e appiccano un incendio: è caccia ai vandali

Raid vandalico contro il Provveditorato di Salerno. Nella giornata di ieri ignoti hanno danneggiato i portoni d’ingresso dell’Ufficio Scolastico Provinciale, provando a forzare le serrature. Non solo. Ma, all’ultimo piano, quello dove sono ubicati gli archivi, hanno addirittura appiccato un incendio.

La tensione

In pochi minuti il fumo era visibile a centinaia di metri di distanza. Spaventati i residenti di via Monticelli, che hanno subito allertato i vigili del fuoco, i quali, in poco tempo, hanno domato le fiamme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato subito le indagini. La matrice è sicuramente dolosa.