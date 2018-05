Raid vandalico e blasfemo al cimitero di Sarno: si indaga

Raid vandalico e blasfemo a Sarno. Ignoti si sono introdotti all’interno del cimitero, dove hanno danneggiato un deposito, una cappella e anche una bara. Fortunatamente non è stato rubato nulla. La scoperta è stata fatta questa mattina. L’episodio è stato subito segnalato alla polizia che sta effettuando le opportune verifiche. Non è escluso che possa trattarsi di una spedizione punitiva nei confronti dell’uomo deceduto e della sua famiglia.

I precedenti

Ma non è la prima volta che si verificano episodi del genere in provincia di Salerno. Lo scorso 11 maggio alcuni ladri sono entrati in azione nel cimitero di San Marzano sul Sarno, dove hanno rubato vasi ed oggetti in rame danneggiando circa venti tombe. Scena simile anche nel comune napoletano di Poggiomarino.