Agropoli: grosso ramo si stacca dall'albero e cade al suolo, vicino all'asilo

Tensione, questa mattina, ad Agropoli, tra piazza della Repubblica e viale Europa: nella tarda mattinata, il grosso ramo di un albero, nel cortile dell’asilo Madonna delle Grazie, si è improvvisamente spezzato, finendo a terra.

Il dramma sventato

Come riporta Infocilento, solo per caso in quel momento non transitava nessuno in zona: dramma sventato, dunque, in un punto normalmente affollato dai bambini e dalle loro famiglie. Sul posto, dunque, gli operai dell’Agropoli Cilento Servizi per rimuovere il ramo.