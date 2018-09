Grosso ramo si stacca e finisce in strada: vigili del fuoco in azione a Pontecagnano

Vigili del fuoco di Salerno in azione, a Pontecagnano: con un autoscala sono accorsi a Via Raffaello Sanzio in Pontecagnano Faiano dove un grosso ramo di un pino secolare si è spezzato a causa del forte vento.

Il ramo minacciava l’incolomità dei pedoni, in una zona molto frequentata per l’ubicazione dell’ufficio postale. Il ramo è stato rimosso e la zona è stata messa in sicurezza.