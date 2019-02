Rapina a mano armata in una macelleria di Scafati: caccia ai malviventi

Rapina a mano armata a Scafati, intorno alle 13 di oggi: tre malviventi hanno preso di mira la macelleria Terre & Sapori di Gaetano Pagano, sita in via Poggiomarino. Una ventina, le persone coinvolte tra clienti e personale, ma per fortuna nessun ferito.

Il fatto

Tre uomini con il volto coperto hanno rubato i soldi contenuti in cassa, minacciando il titolare, per poi esplodere alcuni colpi contro la vetrina interna. Indagano, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.