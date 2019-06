Picchiati e rapinati in casa, a Mercato San Severino: una delle vittime finisce in ospedale

Sono stati picchiati e rapinati in casa: uno dei due è anche finito al pronto soccorso dell’ospedale Fucito di Mercato San severino, per lesioni. Nella serata di giovedì scorso, presso la frazione Curteri, come riporta Il Mattino, ignoti si sarebbero presentati all’uscio dell’abitazione delle due vittime, armati di un bastone e, una volta entrati, li avrebbero minacciati pretendendo che gli fosse consegnato quanto c’era di valore nell’appartamento.

Le indagini

In corso, le indagini dei carabinieri di Mercato San Severino: le vittime sarebbero due trans brasiliani. I malviventi non si aspettavano una reazione e quando, invece, uno dei due padroni di casa ha reagito, ne è scaturita una colluttazione. Urla e rumori di cocci infranti hanno allertato i vicini. Accertamenti in corso.