Rapina in banca a Casal Velino Scalo: indagini a tutto campo

Rapina presso la filiale della Bcc dei Comuni Cilentani di Casal Velino Scalo, nella tarda mattinata di oggi. Due banditi, con il volto coperto, si sarebbero introdotti in banca, in via Nazionale, facendosi consegnare il denaro e, quindi, facendo perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti

Sul posto, i carabinieri, per far luce sul colpo. Preziose, come sempre, potrebbero essere le immagini della videosorveglianza. Si indaga.