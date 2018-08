Rapina a mano armata in un bar di Battipaglia: bottino da 39mila euro

Rapina a Battipaglia, stamattina, per un bottino di 39mila euro. Ad essere preso di mira, il Bar Mazzini: un uomo, con il volto coperto, si è introdotto nel locale, alle prime luci dell'alba, subito dopo che i dipendenti avevano alzato la saracinesca e, impugnando una pistola, si è fatto consegnare l'incasso.

Le indagini

Quindi è fuggito via: sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per identificare il responsabile del colpo.