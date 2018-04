Rapina armata in una tabaccheria a Battipaglia: bandito in fuga

Tensione, ieri sera, in un bar-tabacchi situato in via Rosa Jemma, a Battipaglia, dov’è andata in scena una rapina a mano armata.

La fuga

Un uomo è entrato dentro l’esercizio commerciale ed ha puntato la pistola contro una dipendente facendosi consegnare l’incasso, circa 650 euro. Poi è fuggito a bordo di una moto guidata da un complice. Su quanto accaduto indaga la polizia.