Pontecagnano: assalto al portavalori al Maximall, ferita una guardia giurata

Paura, in questo pomeriggio, a Pontecagnano Faiano. Ignoti hanno preso di mira un blindato della Cosmopol al Centro Commerciale Maximall.

La rapina

Tre malviventi, intorno alle 14.30, hanno aggredito la guardia giurata colpendola più volte con il calcio della pistola, per poi fuggire via con il bottino. La vittima è stata soccorsa da una ambulanza del VoPi e trasportata all’ospedale di Salerno per le cure del caso. Sul posto sono giunti i carabinieri: indagini a tutto campo, per risalire all'identità degli autori del colpo.