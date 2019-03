Furto in un'abitazione di Battipaglia, ferito il proprietario: si indaga

Dramma sventato, ieri sera, a Battipaglia, in via dei Vivai: una banda di ladri, tutti stranieri, ha fatto irruzione in un'abitazione. A sorprenderli, il proprietario della casa presa di mira, in quel momento a cena con i familiari, tra cui la nuora incinta: anzichè fuggire, i malviventi avrebbero aggredito il malcapitato, ferendolo con dei blocchi di cemento da costruzione.

L'intervento

A correre in aiuto dell'uomo, i vicini, come riporta L'Occhio di Salerno. Il proprietario della casa è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 in ospedale, con ferite alla gamba, alla spalla ed al volto. Sul posto, è intervenuta anche la Polizia che ha avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri, fuggiti dopo aver messo a segno il colpo. Accertamenti in corso.