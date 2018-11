Ruba uno scooter, poi scippa la borsa ad una donna: arrestato 40enne a Salerno

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato un quarantenne con l’accusa di rapina impropria, ricettazione e porto abusivo di armi.

La dinamica

L’uomo, celibe e nullafacente, pochi minuti prima, in via Vinciprova, a Salerno, a bordo di un ciclomotore scarabeo rubato ad una persona del posto, si è avvicinato ad una donna di origine ucraine di 60 anni, strappandole la borsa. Quest’ultima, però, si è opposta alla rapina. Per questo il 40enne l’ha strattonata, provocandole anche delle lesioni ad una mano, per impossessarsi della borsa con all’interno soldi ed oggetti personali. L’episodio è stato notato da un passante, rimasto anonimo, che lo ha segnalato al numero di emergenza 112 consentendo alla centrale operativa di ricevere tutte le informazioni utili circa la descrizione del mezzo, del fuggitivo e della direzione di fuga e permettendole, in tal modo, di allertare cinque pattuglie, in quel momento disponibili, che, in brevissimo tempo, hanno circoscritto l’area interessata dalla rapina riuscendo subito a bloccare il fuggitivo.

L'arresto

Quest’ultimo è stato trovato con la refurtiva appena rubato e con un coltello a serramanico di notevoli dimensioni, perfettamente affilato. Successivamente è stato condotto presso la sua abitazione in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, mentre sia la refurtiva sia il ciclomotore utilizzato per la rapina, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.