Rapina a mano armata in una farmacia di Baronissi: si indaga

Rapina in una farmacia, a Baronissi, in viale della Libertà. Come riporta Il Mattino, dei malviventi sarebbero entrati armati di pistola rubando l'incasso e poi fuggendo. I farmacisti hanno consegnato ai ladri circa 600 euro.

Le indagini

Sull’episodio indagano i carabinieri: scatta, intanto, l'allarme sicurezza nella zona. Tensione tra i commercianti.