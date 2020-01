Compie rapina con pistola a giocattolo: arrestato giovane rapper a Scafati

Entra in farmacia, mette a segno la rapina e fugge. Per questo è finito nei guai il rapper Giovanni “Jhonny” Cirillo che, nella giornata di ieri, è stato arrestato dai carabinieri a Scafati.

La dinamica

Il giovane, 23 anni, di origini somale e già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione all’interno di una farmacia situata in via Martiri d’Ungheria, con in mano una pistola a giocattolo, con cui ha minacciato i titolari facendosi consegnare il denaro, circa 600 euro. Poi è fuggito via ma, nel giro di poco tempo, è stato prontamente bloccato dai militari dell'Arma, sembra all’interno di un centro scommesse della zona, i quali lo hanno identificato subito grazie alle telecamere installate all’interno dell’esercizio commerciale. Cirillo avrebbe ammesso subito le sue responsabilità ed ora si trova agli arresti domiciliari.