Rapina a mano armata ai danni di un fruttivendolo, sul Carmine: si indaga

Rapina a mano armata ieri in via Guadalupo, sul Carmine. Come riporta Il Mattino, due banditi, a volto coperto, hanno minacciato con un'arma e rubato l’incasso al commerciante, circa 200 euro, per poi fuggire via, a bordo di uno scooter.

Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Si indaga.