Rapina e minacce alla vittima con un martello: coppia nei guai ad Angri

Prima le minacce e la consegna (avvenuta) di 40 euro per un presunto incidente stradale avvenuto ad Angri, poi nuove intimidazioni e la richiesta di consegnare altri soldi "altrimenti stasera ti ammazziamo". La vittima, un uomo, nel 2016 denunciò tutto ai carabinieri e la procura di Nocera Inferiore ha chiuso il cerchio: individuata una coppia, M.P. di 29 anni e sua moglie, M.W., raggiunta da richiesta di rinvio a giudizio per rapina e tentata rapina.

I fatti

Armati di utensile da lavoro, l'uomo e la donna presero di mira la vittima, per un presunto credito che avrebbero vantato nei suoi confronti. Accadde ad Angri, in Piazza San Giovanni. Chiesero denaro e mincciarono il malcapitato, dicendogli di avere un martello in borsa. La coppia entrò nell'auto della vittima, la quale fu costretta a recarsi a casa della madre. Minacciata da un martello puntato sulla propria testa, consegnò 40 euro, subì altre richieste e nuove minacce, poi decise di denunciare.