Rapinatori in azione a Nocera Superiore e Pagani: è caccia ai banditi

Banditi in azione, alle prime luci dell’alba, nell’Agro nocerino sarnese. Due malviventi, armati di pistola, intorno alle 4, hanno provato a rapinare un negozio di frutta situato in via Roma a Nocera Superiore. Il titolare, però, resosi conto di ciò che stava per accadere, ha iniziato a suonare il clacson della sua automobile suscitando l’attenzione di passanti e residenti costringendo di conseguenza i rapinatori alla fuga.

Sempre questa mattina, ma in località Vicolo Straiano di Pagani, ignoti hanno rapinato un’abitazione. Ancora non si conosce la quantità della refurtiva. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.