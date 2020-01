Rapinata una pizzeria a Sarno, bandito in fuga: lo sfogo del titolare

Paura, lunedì sera, a Sarno, dov’è andata in scena una rapina all’interno di una pizzeria situata in via Paolo Falciani. Un bandito, con il viso coperto dal passamontagna e con in mano una pistola, si è fatto consegnare, in pochissimo tempo, il denaro (circa 600 euro) seminando il terrore tra i presenti. Poi è fuggito via senza lasciare tracce.

Lo sfogo sui social

A raccontare l’accaduto, su Facebook, è il giovane pizzaiolo Carmine Vitolo: “Io lavoro da quando avevo 13 anni, mi sono rotto la schiena per imparare il mestiere e tuttora oggi mi rompo la schiena... come si dice a moglie del ladro non ride sempre... Io li rifaccio sempre onestamente i soldi.. a te' tadda ij semb bon però”. Numerosi i messaggi di solidarietà da parte della comunità sarnese. “Grazie a tutti per l'affetto, per le chiamate, i messaggi, sono onorato. Sarno è una città di persone oneste e con valori” risponde il pizzaiolo a chi lo contatta per esprimergli la sua vicinanza.

Le indagini

Intanto sulla rapina sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno già sequestrato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona affinchè si riescano a trovare tracce che possano far risalire all’identità del rapinatore.