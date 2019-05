Rapina in un bar di Pontecagnano: rubati prodotti per 15mila euro

Rapina in un bar a Pontecagnano: bottino da 15mila euro. E' questo il valore della merce che i malviventi hanno portato via nella notte tra domenica e lunedì in un bar-tabacchi della litoranea picentina, in via Dei Navigatori.

La strategia

I ladri hanno fatto il colpo introducendosi nel locale attraverso un foro praticato nella parete. Si sono concentrati soprattutto su sigarette e gratta e vinci. Sull'episodio indagano i Carabinieri.