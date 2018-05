Cava, rapina all'ufficio postale: tre banditi in fuga

Momenti di panico, ieri mattina, a Cava de’ Tirreni, dov’è andata in scena una rapina a mano armata presso l’ufficio postale situato nella frazione Corpo che ha fruttato un bottino di circa 11 mila euro.

La dinamica

Ad entrare in azione, intorno alle 8, sono stati tre malviventi. Uno di loro ha svolto la funzione di “palo” posizionandosi nei pressi dell’ufficio per informare gli utenti che il servizio era momentaneamente sospeso per lavori di manutenzione. In questo modo i suoi due complici hanno potuto agire indisturbati. E così, approfittando dell’assenza di testimoni, sono entrati nella struttura e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare dalla direttrice e da una dipendente il contenuto delle casse. Poi tutti e tre sono fuggiti via senza lasciare tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri.