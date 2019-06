Rapina una sala scommesse e aggredisce il dipendente: arrestata 37enne a Salerno

Una donna ucraina di 37 anni, H.V le sue iniziali, è stata arrestata dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno perché accusata di rapina aggravata e lesioni personali.

La dinamica

Intorno a mezzanotte e mezza è giunta una telefonata al numero 112 che segnalava una rapina in corso all’interno di una sala scommesse in zona Fratte. Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato che, una volta giunta sul posto, ha notato la presenza di un giovane, il quale indicava una donna che stava cercando di fuggire con in mano una pistola. Per questo i poliziotti l’hanno prontamente inseguita e, dopo averla accerchiata, l’hanno bloccata e disarmata.

L'arresto

Nel corso della perquisizione la donna è stata trovata in possesso, oltre che di una pistola tipo revolver completa di 5 munizioni caricate a salve calibro 9, anche di un coltello e di due catenine d’oro che, nel corso della rapina, aveva sottratto con la forza all’addetto alla sala scommesse. Quest’ultimo ha raccontato agli agenti che la donna con uno stratagemma si era fatta aprire la porta ed una volta all’interno aveva estratto la pistola per farsi consegnare l'incasso. Al suo rifiuto è iniziata una colluttazione con la donna che, senza induglio, ha colpito alla testa il ragazzo con il calcio della pistola.Lui, però, è riuscito a spingerla fuori, a chiudere le porte e chiedere l’intervento della Polizia. La 37enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata rinchiusa nella casa circondariale di Salerno - Fuorni.