Rapina in una sala slot di Capaccio: caccia al malvivente

Tensione, ieri notte in una sala slot di Capaccio Paestum: nell'esercizio commerciale di viale della Repubblica, un uomo con il volto coperto dal passamontagna ha fatto irruzione nell’attività ed ha intimato al proprietario di consegnargli l’incasso.

Gli accertamenti

Il rapinatore impugnava una pistola scacciacani, come riporta Ondanews. Dopo essersi impossessato del bottino, il malvivente è fuggito. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire alla sua identità: preziose, per gli accertamenti, potrebbero essere le immagini del sistema di videosorveglianza.