Rapina a mano armata in una boutique di Scafati: bottino da 3mila euro

Tensione a Scafati, qualche giorno fa: c'è stata una rapina a mano armata in una boutique, in pieno centro. Martedì sera, infatti, la boutique Tufano di via de Gasperi, intorno alle 21.30, è stata presa di mira da un malvivente che ha rubato circa 3mila euro.

Il colpo

Il rapinatore, armato di pistola e con volto coperto, ha puntato la pistola contro il titolare del negozio, facendosi consegnare l'incasso, per poi fuggire. Sul posto, i carabinieri per risalire all'identità del responsabile. Accertamenti in corso.