Rapina a Scafati in un'edicola, il titolare lancia un vaso sull'auto dei ladri

Tensione a Scafati, questa mattina: sono entrati in azione dei rapinatori in un'edicola all'angolo tra corso Nazionale e via Giovanni XXIII. Ma il colpo non è andato come programmato: il titolare, infatti, vedendo i banditi, si è chiuso nel retrobottega riuscendo a mettersi al sicuro e a raggiungere la sua abitazione, al piano superiore.

Il colpo

I malviventi dunque sono riusciti a prendere poche decine di euro e qualche pacchetto di sigarette. Il titolare dell'edicola sarebbe anche riuscito, dal piano superiore, a lanciare verso il basso un grosso vaso, danneggiando il tetto dell'auto dei malviventi che sono fuggiti. Si indaga.