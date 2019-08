Rapina in un supermercato di Battipaglia: ferito il cassiere, bottino da 700 euro

Rapina in un supermercato di Battipaglia, in via del Centenario d’Italia, sabato sera. Come riporta “Il Mattino“, l’uomo, con il volto coperto e impugnando una pistola, ha minacciato sia i dipendenti che i clienti. Con il calcio della pistola ha anche colpito un cassiere alla testa: di 700 euro il bottino.

La fuga

Il rapinatore, quindi, è fuggito a piedi, mentre il cassiere ferito è finito al Pronto Soccorso dell’ospedale. Sul posto, i poliziotti per individuare i responsabili: preziose potrebbero essere le immagini della videosorveglianza del supermercato. Si indaga.