Rapina in una tabaccheria a Salerno: malviventi in fuga

Momenti di panico, ieri sera, alle 20.20 in via Vinciprova, a Salerno, dove due malviventi armati di pistola hanno fatto irruzione in una tabaccheria per compiere una rapina.

La dinamica

All’interno vi erano il titolare dell’esercizio commerciale e la nipote. Dopo essersi fatti consegnare il denaro, ancora da quantificare, i due rapinatori, presumibilmente salernitani, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.